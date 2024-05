(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 - Lo sviluppo deitralae lanel, con queste parole il presidente Xi Jinping ha aperto bilaterale n.43 con l'omologo Vladimir, dopo averlo ricevuto con una calorosa stretta di mano in Piazza Tienanmen a. Il capo del Cremlino resterà inper due giorni e per lui è stata organizzata anche una parata militare in scala ridotta. Xi ha affermato che "laè pronta a lavorare con laper rimanere un buon vicino, un buon amico e un buon partner fidandosi l'uno dell'altro e continuando a consolidare l'amicizia tra i due popoli nel rispettivo sviluppo nazionale, nella ...

Al direttore - Mi chiedo, onestamente: che senso ha proporre in Parlamento delle mozioni di sfiducia il cui unico esito è rafforzare i ministri che si vuole sfiduciare? Lucia Arroni Vero. Ma in questo caso qualcosa le mozioni hanno prodotto. Due ...

Putin incontra Xi, stretta di mano in piazza Tienanmen: «Legami Cina-Russia favoriscono pace e stabilità» - putin incontra Xi, stretta di mano in piazza Tienanmen: «Legami Cina-Russia favoriscono pace e stabilità» - Lo sviluppo costante dei rapporti Cina-Russia «non è solo nell'interesse fondamentale ... 43 con l'omologo Vladimir putin, ha detto che «nel nuovo viaggio, la Cina è pronta a lavorare con la Russia ...

Putin a Pechino, Xi lo accoglie: “I rapporti tra Cina e Russia favoriscono stabilità e pace nel mondo” - putin a Pechino, Xi lo accoglie: “I rapporti tra Cina e Russia favoriscono stabilità e pace nel mondo” - Per lo zar anche ina mini parata militare Pechino, 16 maggio 2024 - Lo sviluppo dei rapporti tra Cina e Russia favoriscono la stabilità e la pace nel mondo, con queste parole il presidente Xi Jinping ...

Vladimir Putin a Pechino da Xi Jinping: "Legami tra Russia e Cina sono fattori stabilizzanti per il mondo" - Vladimir putin a Pechino da Xi Jinping: "Legami tra Russia e Cina sono fattori stabilizzanti per il mondo" - Vladimir putin è in Cina per una visita di Stato che durerà due ... Xi, aprendo il bilaterale con l'omologo russo, ha detto che lo sviluppo costante dei rapporti Cina-Russia "non è solo nell'interesse ...