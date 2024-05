Punto da un’ape - muore in ospedale dopo due settimane | la mamma lo aveva trovato in casa privo di sensi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Luigi Santi, agricoltore di 56 anni, era statodail 30 aprile scorso. Rientrato dai campi si era sentito male ina Budrio di Correggio ed era stato ricoverato in rianimazione all’di Reggio Emilia. Poi la morte in seguito allo shock anafilattico.

