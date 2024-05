Protetto | Mozambico - l’inferno nascosto in un paradiso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo. InsideOver.

Il traffico illegale di legname dal Mozambico alla Cina finanzia l’insurrezione islamista - Il traffico illegale di legname dal mozambico alla Cina finanzia l’insurrezione islamista - L’EIA denuncia che il traffico illegale di legname protetto in un Paese in guerra con le milizie islamiste «E’ reso possibile da pratiche di corruzione sistemica nel settore del legname, mentre il ...

Diocesi: Fermo, sabato in cattedrale la veglia di Pentecoste presieduta dall’arcivescovo Pennacchio - Diocesi: Fermo, sabato in cattedrale la veglia di Pentecoste presieduta dall’arcivescovo Pennacchio - Si svolgerà sabato 18 maggio, in cattedrale a Fermo, la veglia di Pentecoste presieduta dall’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio. “Organizzata dall’Ufficio liturgico diocesano insieme alla Co ...

Mozambico: Acs, nuovi attacchi nella provincia di Cabo Delgado - mozambico: Acs, nuovi attacchi nella provincia di Cabo Delgado - Due nuovi attacchi terroristici si sono verificati nella provincia di Cabo Delgado, in mozambico. Colpita anche Macomia, città che ospita una base militare, situata a 180 chilometri. dalla capitale pr ...