(Di giovedì 16 maggio 2024) : date e partite in programma Lasta per vivere la sua 37ª giornata, che si giocherà da venerdì 17 maggio a lunedì 20 maggio. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco

I Playoff di Serie C si preparano a entrare nella fase più calda e, almeno per il momento, senza grosse sorprese dal punto di vista dei risultati....

Prossimo turno Serie A 2023 / 2024 : date e partite in programma La Serie A 2023 / 2024 sta per vivere la sua 37ª giornata, che si giocherà da venerdì 17 maggio a lunedì 20 maggio 2024 . Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel ...

Gara valida per il Primo turno playoff Serie B 2024 che stabilirà chi tra le due affronterà il Venezia in semifinale. Per i rosanero il vantaggio di due risultati su tre grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Palermo-Sampdoria si ...

Serie B: Impresa Ozzano. Espugnata Padova in gara 5 e salvezza conquistata - serie B: Impresa Ozzano. Espugnata Padova in gara 5 e salvezza conquistata - ribalta la serie da 0-2 a 3-2 e si conferma in serie B Nazionale. decisivo il 76-72, fuori casa, al PalaBerta contro la Virtus Pallacanestro Padova in Gara-5 del 1° turno playout. Sarà sfida tra ...

Serie A | Sassuolo-Cagliari, dirige Doveri: numeri e precedenti - serie A | Sassuolo-Cagliari, dirige Doveri: numeri e precedenti - Daniele Doveri della sezione di Roma 1 è il direttore di gara designato per il match salvezza del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari, in programma domenica 19 maggio alle ore 12.30 e valido per il ...

Playoff basket, San Pio pareggia la serie con Bocconi: domenica gara 3 - Playoff basket, San Pio pareggia la serie con Bocconi: domenica gara 3 - Bocconi Sport Team parte meglio, mettendo a segno una serie di canestri di qualità e staccando i padroni di casa sul 10-5 dopo tre minuti. Il San Pio X impiega qualche azione per ...