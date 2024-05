Pronostico e quote Aquila Trento – AX Olimpia Milano gara 3 - Serie A 17-05-2024

(Di giovedì 16 maggio 2024) Come da previsioni la reazione dialla sconfitta controin1 è arrivata e l’EA7 vincendo 103-93 in2 ha portato lain parità segnando per la prima volta più di cento punti in campionato. Partita dominata per tre quarti dalla squadra di Messina e praticamente chiusa già dopo il InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Trento , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto subito un grande colpo di scena, in cui sono stati gli uomini di coach Galbiati ad imporsi ...

Giorno di riposo per i playoff 2024 della Serie A di Basket , con le otto squadre impegnate nella post-season che scenderanno in campo tra domani giovedì 16 e venerdì 17 maggio per le gare-3 dei quarti di finale a campi invertiti rispetto alle prime ...

Basket, il Barcellona bussa alla porta di Milano: interessa Shields - Basket, il Barcellona bussa alla porta di Milano: interessa Shields - L'Olimpia Milano non sta splendendo in questo primo scorcio di playoff. Fattore campo perso nelle prime due partite con trento, ci sarà bisogno di un ...

X-Warrior, una gara non solo per uomini: 250 donne attese a Molveno - X-Warrior, una gara non solo per uomini: 250 donne attese a Molveno - Correre, saltare, scalare e non solo. Ecco come 750 X-Warrior si preparano ad affrontare una delle competizioni più selettive e amate dalle donne ...

Olimpia Milano, il cambio di passo deciso da Ettore Messina - Olimpia Milano, il cambio di passo deciso da Ettore Messina - A questo punto c’è solo da attendere gara 3 (venerdì sera a trento). Se Milano continuerà a pigiare sull’acceleratore, allora sì che si potrà parlare di un vero cambio di strategia in seno alla ...