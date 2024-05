Profondo Argento su Rai 3 | quando va in onda il documentario sul regista

Presentato in ante prima alla Festa del Cinema di Roma arriva il 23 maggio alle 23 su Rai 3 il documentario di Giancarlo Rolandi e Steve Della Casa, Profondo Argento .

Viterbo – Dario Argento, il re dell’horror italiano avvistato alle Terme Salus - Viterbo – Dario argento, il re dell’horror italiano avvistato alle Terme Salus - Meritato riposo dopo le riprese del docufilm "Profondo argento", in onda stasera su Rai 3 alle 23.00 VITERBO - Gita di relax fuori porta per Dario argento, c ...

RAI 3, IL DOCUMENTARIO - RAI 3, IL documentario - Arriva in prima tv, oggi, alle 23, su Rai3, dopo l’applaudita prima mondiale all’ultima Festa del Cinema di Roma, “Profondo argento”, il film documentario di Giancarlo Rolandi e Steve Della Casa, prod ...

Forlimpopoli: La rassegna “Educazione e marginalità – Cinemaggio” prosegue con la proiezione di “La timidezza delle chiome” - Forlimpopoli: La rassegna “Educazione e marginalità – Cinemaggio” prosegue con la proiezione di “La timidezza delle chiome” - Presentato alla Giornata degli Autori della 79ª Biennale Cinema di Venezia, vincitore ai Nastri d’argento e candidato ai David di Donatello 2023 come miglior documentario, “La timidezza delle chiome” ...