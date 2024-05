Prodica - si sporge troppo dal balcone e cade | morto 23enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn, stamattina, è precipitato dal terzo piano del palazzo dove viveva ed è: dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo si sarebbe sportodal. L'incidente si è verificato in via San Rocco 13. Il giovane è stato trasferito in ospedale a Pozzuoli e lì èper le lesioni riportate. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica; la salma è stata portata al policlinico di Napoli per l'autopsia. Al momento l'ipotesi del suicidio non sarebbe presa in considerazione.