Prezzi oro in aumento | perché - cosa sta succedend - quanto varrà nel 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nella giornata di martedì 14 maggio, l’oro ha confermato la sua marcia trionfale verso l’alto, registrando un significativonelle quotazioni spot. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il prezzo dell’oro ha raggiunto la cifra di 2.344,27 dollari per oncia, registrando un incremento dello 0,34%. Questa tendenza positiva è stata riscontrata sin dalle prime ore del mattino, indicando un avvio di giornata con scambi in rialzo per il prezioso metallo. Questosignificativo nelle quotazioni dell’oro non si limita alle transazioni spot, ma si estende anche ai contratti futuri. Infatti, il contratto sul metallo prezioso con consegna a giugno ha segnato un guadagno dello 0,31%, portando il prezzo a 2.350,30 dollari. Questo ulteriore rialzo conferma l’attrattiva sempre crescente dell’oro come investimento sicuro e rifugio in ...