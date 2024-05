Prey | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 16 maggio 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, giovedì 16 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadel 2022 diretto da Dan Trachtenberg. La pellicola è il quinto capitolo della serie cinematografica Predator, nonché prequel dei precedenti quattro. La storia ruota attorno a Naru, una giovane guerriera indigena, che protegge la sua tribù dei Comanche da un predatore alieno altamente evoluto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 1719, Grandi Pianure: Naru, una ragazza Comanche addestrata come guaritrice, sogna di diventare una grande cacciatrice e guerriera come suo fratello maggiore Taabe. Mentre insegue i cervi con il suo cane, Sarii, assiste a un'anomalia nel cielo che paragona all'Uccello del Tuono (in realtà una navicella spaziale dei ...