Pretendeva sesso e altro per avere vantaggi - arresti a raffica | i dettagli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono state disposte misure cautelari nei confronti di sette persone, di cui sei arrestate per i reati di tentata concussione sessuale, corruzione in concorso e falsità ideologica Una storia sporca. Una vicenda che fa capire quanto in Italia determinate situazioni sembrano non cambiare mai, soprattutto determinate persone che fanno di tutto pur di, andando a sfruttare le debolezze di chi è in difficoltà, ma magari è disposto a fare sacrifici e di tutto pur di risolvere i problemi. E chi sta nelle Istituzioni dovrebbe dare una mano, non approfittare della situazione. E’ quello che è successo al comune di Campagnano dove alcuni dirigenti, pur di agevolare alcune pratiche o condizioni particolari, in cambio chiedevano favori sessuali: lo faccio, ma a patto che… Una schifezza. Ed è su questo genere di gravi accuse che i Carabinieri della ...