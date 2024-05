Presidente slovacco - ' partiti sospendano la campagna elettorale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ileletto della Slovacchia, Peter Pellegrini, ha invitato ipolitici a "sospendere" laper le elezioni europee in programma l'8 giugno dopo il tentato omicidio del primo ministro Robert Fico. "Invito tutti ia sospendere temporaneamente o a ridurre considerevolmente le loro campagne", ha dichiarato alla stampa a Bratislava. "La Slovacchia non ha bisogno di ulteriori scontri e accuse reciproche in questo momento", ha aggiunto.