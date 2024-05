Presi 20mila euro per sistemare la pratica di Gigi D’Alessio | la replica del cantante

Tempo di lettura: < 1 minuto“Le dichiarazioni di un signore che non conosco e con il quale non ho mai avuto alcun rapporto, riportate nell’articolo pubblicato oggi sull’edizione romana del Corriere della Sera dal titolo: ‘La pratica D’Alessio ? ...

“20000 euro per risistemargli tutto” : questo è quanto si apprende dalle intercettazioni di un funzionario del l’Agenzia delle Entrate , ora accusato di corruzione, che con queste parole si riferisce a Gigi D’Alessio . La pratica in questione, riferita ...

Guai per Gigi D’Alessio, il funzionario “Presi 20 mila euro per sistemare tutto” - Guai per gigi D’Alessio, il funzionario “Presi 20 mila euro per sistemare tutto” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Gigi D’Alessio nelle intercettazioni del funzionario del fisco: lui nega - gigi D’Alessio nelle intercettazioni del funzionario del fisco: lui nega - Caso di corruzione all’Agenzia delle Entrate: Il nome di gigi D’Alessio è comparso nelle intercettazioni di un funzionario del fisco. Riccardo Cameo, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ed altri d ...

Gigi D’Alessio: “20mila euro a funzionario Entrate per pratica fiscale Falso, querelo”/ L’artista smentisce - gigi D’Alessio: “20mila euro a funzionario Entrate per pratica fiscale Falso, querelo”/ L’artista smentisce - gigi D'Alessio pronto ad adire le vie legali per le dichiarazioni di un funzionario delle Entrate che parla di aver preso soldi ...