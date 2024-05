Premier League - i club votano sul VAR | ecco com’è andata

La proposta del Wolverhampton di abolire il Var in Premier League dalla prossima stagione non dovrebbe passare. I club si esprimeranno a riguardo il 6 giugno prossimo ma, stando a quanto riporta Sky Sports Uk, la maggioranza ritiene sia meglio non ...

Il 6 giugno si voterà la proposta del Wolverhampton di abolirla LONDRA (INGHILTERRA) - La proposta del Wolverhampton di abolire la Var in Premier League dalla prossima stagione non dovrebbe passare. I club si esprimeranno a riguardo il 6 giugno ...

