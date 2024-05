Pontino non paga le utenze - ma è morto da 30 anni Gliele aveva intestate un truffatore

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’intestazione fraudolenta dielettriche, il Comando Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina (LT) ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria un uomo di 58, originario della Campania e con numerosi precedenti specifici. L’uomo è ritenuto responsabile di aver attivato un’utenza elettrica a nome di un defunto di Cisterna di Latina, scomparso nel 1991. Denuncia dei Familiari del Defunto L’indagine è partita dopo che i familiari del defunto hanno ricevuto una richiesta dimento da parte di una società di recupero crediti incaricata da Acea Energia S.p.A. La richiesta riguardava quattro fatture nonte per un importo totale di circa 200 euro,al loro congiunto deceduto. L’utenza era stata attivata presso ...

