Pontinia Mille litri di liquido positivo alla cocaina - sequestro e denuncia della Guardia di Finanza

A Napoli la nona tappa del Giro d'Italia e del Giro-E . Al Giro-E che si concluderà il 26 maggio a Roma, prende parte la Guardia di Finanza . Infatti, a diverse tappe del Giro-E , in sella a bike elettriche in fibra di carbonio monoscocca, saranno ...

Bonus edilizi, truffa scoperta dalla Finanza: sequestrato un miliardo di euro in crediti fiscali e denunciati 311 soggetti economici - Bonus edilizi, truffa scoperta dalla finanza: sequestrato un miliardo di euro in crediti fiscali e denunciati 311 soggetti economici - Dagli accertamenti effettuati (in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate) è stato accertato come i crediti d’imposta fossero del tutto inesistenti, in quanto ottenuti tramite l’utilizzo ...