Pomeriggio 5 quando finisce? Ecco la data dell’ultima puntata - ma Myrta Merlino saluta il pubblico prima

(Di giovedì 16 maggio 2024)lascerà5? Le indiscrezioni sulla trasmissione sono sempre più insistenti e molti suggeriscono che la conduttrice sia pronta per cambiare aria… La stagione quasi conclusa è stata disastrosa per5: Pier Silvio Berlusconi ha cercato di ripulire Mediasetndo per sempre Barbara D’Urso, ma la decisione gli si è ritorta contro. Gli ascolti registrati sotto la conduzione dihanno raggiunto numeri da pianto greco e ora si pensa di correre ai ripari. Si vocifera da settimane un repentino cambio di conduzione:, infatti, potrebbe ben presto essere sostituita da Cesara Buonamici, che di recente abbiamo visto nello studio del Grande Fratello come opinionista di Alfonso Signorini. L’ultima ...

Barbara D’Urso i ‘No’ di Rai e Nove: retroscena sui motivi delle porte chiuse/ Rivelazione bomba di Dagospia - Barbara D’Urso i ‘No’ di Rai e Nove: retroscena sui motivi delle porte chiuse/ Rivelazione bomba di Dagospia - Barbara D'Urso, perché sia Rai che Nove hanno chiuso le porte ad un suo arrivo Retroscena clamorosi sui possibili motivi: scoop Dagospia ...