Pomeriggio 5 - Cesara Buonamici sostituirà Myrta Merlino alla conduzione? La conduttrice replica ai rumors!

Ancora novità a Pomeriggio 5 dopo il chiacchierato addio di Barbara D’Urso. Myrta Merlino lascerà il programma prima del previsto: la giornalista condurrà l’ultima puntata il prossimo giovedì 30 maggio ma la trasmissione andrà regolarmente in onda ...

Myrta Merlino verrà sostituita da Cesara Buonamici? Questa ipotesi negli ultimi tempi si è fatta insistente: ma cosa c’è di vero? Ecco come cambia Pomeriggio 5… Da tempo si vocifera che Myrta non sia stata all’altezza delle aspettative in lei ...