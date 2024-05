(Di giovedì 16 maggio 2024) "Abbiamo solo un risultato a disposizione, che è quello di vincere tra i 90 e i 120 minuti" GENOVA - "E' unaperchè è una gara secca. Abbiamo solo un risultato a disposizione, che è quello di vincere tra i 90 e i 120 minuti, quindi è importante interpretare bene la gara, sapendo che puoi far

Il Team Romagna Judo ha partecipato nel week end a Perugia ai Campionati Assoluti di A1, competizione di gran prestigio, dove i migliori rappresentanti della disciplina si sono contesi l’accesso per l’ambito traguardo della massima serie A1. Per la ...

Tra Twitter ed Instagram ormai è diventato quasi impossibile contenere l’emozione, la curiosità dei fan di Amici 23 per l’imminente messa in onda della finale . Un’altra edizione che ha sfornato talenti di ogni tipo e stile. Ma solo uno tra Marisol, ...

A Gasperini è rimasta solo una finale per non trasformarsi da genio a perdente di lusso Vincere è diventata un’attività residuale, una perversione da feticisti anche un po’ antiquati. Nel frattempo c’è un allenatore terribilmente bravo cui adesso ...

In scena a Roma la storia del 'Capitano silenzioso' Agostino Di Bartolomei - In scena a Roma la storia del 'Capitano silenzioso' Agostino Di Bartolomei - il capitano della Roma Agostino Di Bartolomei diede a Giampiero Galeazzi che gli chiedeva conto della fase finale della stagione. Questo è solo uno dei tanti contributi dello spettacolo teatrale di ...

Pirlo "Col Palermo una finale, sappiamo di essere forti" - Pirlo "Col Palermo una finale, sappiamo di essere forti" - 'Abbiamo solo un risultato a disposizione, che è quello di vincere tra i 90 e i 120 minuti' GENOVA (ITALPRESS) - 'E' una finale perchè è una ...

Solo due squadre di Serie A hanno fatto i complimenti alla Juve per la vittoria della Coppa Italia - solo due squadre di Serie A hanno fatto i complimenti alla Juve per la vittoria della Coppa Italia - solo due delle squadre che militano attualmente in Serie A infatti hanno, nelle ore immediatamente successive alla finale di Roma, fatto i complimenti alla Juventus pubblicando un tweet sul proprio ...