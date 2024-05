Pirati dei Caraibi | Disney vuole Austin Butler nel reboot?

(Di giovedì 16 maggio 2024) La star di Elvis e Dune: Parte Due è nel mirino dellache lo vorrebbe al centro del rilancio della saga deidei. Dopo Margot Robbie, il nuovo oggetto del desiderio diper rilanciare la saga deideisarebbe. L'indiscrezione proviene da un articolo pubblicato da The DisInsider secondo cuivorrebbe ingaggiare l'interprete di Elvis per un progetto di alto profilo. Dopo aver valuto la possibilità di unlive-action di Hercules, l'attore sarebbe ora la prima scelta per il nuovo capitolo della saga deidei. In realtà su franchise piratesco è stato detto di tutto e di più, ma niente si muove all'orizzonte. ...

Pirati dei Caraibi 6, Disney vuole Austin Butler come nuovo protagonista - pirati dei caraibi 6, Disney vuole Austin Butler come nuovo protagonista - Le ultime indiscrezioni sul futuro di pirati dei caraibi faranno particolarmente piacere ai fan della star di Elvis e Masters of the Air.

Chi è Myriam Catania Età, figli, carriera, curiosità e vita privata - Chi è Myriam Catania Età, figli, carriera, curiosità e vita privata - Myriam Catania è la figlia della famosa doppiatrice Rossella Izzo. Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima, compare in numerose fiction e doppia attrici di livello internazion ...

Keira Knightley protagonista in The Woman in Cabin 10: un nuovo thriller firmato Netflix - Keira Knightley protagonista in The Woman in Cabin 10: un nuovo thriller firmato Netflix - Keira Knightley è la protagonista di The Woman in Cabin 10 di Netflix, un film basato sul romanzo di Ruth Ware.