Pil - Italia in cima alla classifica Ue con Spagn - Grecia e Portogallo | è la rivincita degli ex Pigs?

(Di giovedì 16 maggio 2024) A trainare la crescita del Vecchio Continente non è più quella che veniva definita la locomotiva d’Europa, la Germania, ma il gruppo di Paesi ritenuti nella vulgata comune come i meno virtuosi

In Italia il mondiale di softball. Malagò: «Auspico questi sport in pianta stabile alle Olimpiadi» - In italia il mondiale di softball. Malagò: «Auspico questi sport in pianta stabile alle Olimpiadi» - L'italia esordirà il 15 luglio con la Cina e affronterà nel suo girone anche Canada e Stati Uniti, non parte favorita ma ha sempre dimostrato a livello internazionale di poter dire la sua. Nell'altro ...

Putin in Piazza Tienanmen, calorosa stretta di mano con Xi - Putin in Piazza Tienanmen, calorosa stretta di mano con Xi - ANSA) - PECHINO, 16 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Piazza Tienanmen a Pechino in vista della cerimonia di benvenuto, primo evento della sua visita di stato in Cina di due ...

La rivincita economica del Sud Europa è qui. Ma non è merito dell’Italia - La rivincita economica del Sud Europa è qui. Ma non è merito dell’italia - I Paesi del Sud Europa saranno il motore economico dell'Ue Secondo le stime sul Pil 2024 sì, ma con l'italia fanalino di coda nella rivincita economica sulle potenze Francia e Germania.