Pieve Emanuele - otto persone intossicate per una pentola bruciata | allarme al residence Ripamonti

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – Notte di panico alcuni ospiti del deldi via dei Pini 3 a. Secondo quanto appreso poco dopo l'una di questa notte, pare a causa di unadimenticata sul fuoco, sono scaturiti fumi nocivi che hanno intossicato 8. Nell’appartamento stavano cucinando del peperoncino quando laè andata a fuoco: a quel punto le esalazioni si sono diffuse nel corridoio. L'agenzia regionale di emergenza ha inviato sul posto quattro ambulanze e sette audio mediche. Lesoccorse sarebberotutti fra i 22 e 58 anni. Fra questi anche un bimbo di 2 anno. Nessuno è in gravi condizioni. Quattro delle...

Pieve Emanuele , 1 aprile 2024 – La pioggia fa crollare i pannelli del controsoffitto alla scuola De Filippo dove erano in corso lavori sul tetto. In corso lavori per ripristinare il controsoffitto e per consentire che la scuola riapra ...

Il Lambro ha messo in ginocchio non solo Milano ma anche l’hinterland, attraversato da est a sud dal fiume più a rischio in caso di precipitazioni e dai suoi piccoli affluenti e canali. Situazione critica a Locate Triulzi sul ponte della ...

Night of Kick and Punch: l'ex campione del mondo Luca Grusovin combatterà alla Reggia di Venaria - Night of Kick and Punch: l'ex campione del mondo Luca Grusovin combatterà alla Reggia di Venaria - Sabato 8 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale, tornerà sul ring l’ex campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro Luca Grusovin nel corso della Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition ...

Gli ospiti del residence intossicati dalla pentola bruciata, tra loro anche un bimbo - Gli ospiti del residence intossicati dalla pentola bruciata, tra loro anche un bimbo - Una pentola bruciata che si è rivelata pericolosa. Otto persone sono rimaste intossicate nelle prime ore di giovedì 16 maggio. Tutti ospiti del residence Ripamonti di pieve emanuele, in via dei Pini 3 ...

Garda Trentino Trail a forza 1700 - Garda Trentino Trail a forza 1700 - Garda Trentino Trail si appresta a vivere una nona edizione da record. Tra venerdì 17 e domenica 19 maggio saranno oltre 1.700 gli atleti impegnati sulle cinque distanze dell’evento che si aprirà al P ...