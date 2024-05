Pietra tombale su Timmermans | papà Green Deal sconfitto da Wilders

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

Finalmente dopo sei mesi dalle elezioni l'Olanda avrà un nuovo governo di centrodestra. Ad annunciarlo èche è il leader del Partito per le libertà, il più votato in occasione delle elezioni olandesi, un partito sovranista, che fa parte del gruppo identità e democrazia a livello europeo, lo stesso a cui appartengono Marine Le Pen e Matteo Salvini. Le difficoltà nascevano dal fatto che per avere i numeri necessari a formare un governo bisognava costituire una maggioranza ampia che tenesse al suo interno anche delle componenti tra loro divergenti sotto vari punti di vista. Nonostante queste differenze, però, la trattativa ha portato alla realizzazione di questo nuovo esecutivo di cui fanno parte sia delle forze centriste, sia i liberali, ma anche il BBB (il partito ...