Piazza Nazionale | minaccia i clienti di un supermercato - arrestato

(Di giovedì 16 maggio 2024)di une aggredisce i poliziotti. La Polizia di Stato trae in arresto un 28enne Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Matteo Andrea Acquaviva per la segnalazione di un soggetto che stavando delle persone nel parcheggio di un. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno trovato il prevenuto in evidente stato di alterazione psico-fisica con un cacciavite tra le mani; quest’ultimo ha iniziato ad inveire contro gli operatori, fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Per ...

Le parole di Erling Haaland , attaccante norvegese del Manchester City, sui prossimi impegni in nazionale. I dettagli Erling Haaland ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Norvegia del suo rapporto con Pep Guardiola al Manchester City. ...

“È urgente , necessaria e non più rinviabile una convocazione di un incontro istituzionale con Governo e Tavares per ottenere le giuste risposte che i lavoratori attendono da troppo tempo. Bisogna dare un seguito concreto al tavolo automotive aperto ...

Caos in un supermercato a Napoli, minaccia i clienti con un cacciavite e aggredisce i poliziotti: arrestato - Caos in un supermercato a Napoli, minaccia i clienti con un cacciavite e aggredisce i poliziotti: arrestato - La vicenda in via Acquaviva, alle spalle di piazza nazionale: in manette è finito un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine ...

Putin incontra Xi, così Russia e Cina sono sempre più vicine - Putin incontra Xi, così Russia e Cina sono sempre più vicine - Gli Stati Uniti vedono la Cina come il loro più grande concorrente e la Russia come la più grande minaccia a livello nazionale, mentre il presidente americano Joe Biden afferma che questo secolo sarà ...

Pmi in ritardo sulla cyber, Frattasi (Acn): “Ecco la roadmap per la difesa” - Pmi in ritardo sulla cyber, Frattasi (Acn): “Ecco la roadmap per la difesa” - Sono soprattutto le aziende manifatturiere nel mirino degli attacchi cyber. E dovranno accelerare sugli investimenti in sicurezza. Ma molte PA locali sono anche sul fronte. Ecco come l'Agenzia per la ...