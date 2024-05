Pgt - no alla sfiducia L’assessore si salva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) LEGNANO Mozione respinta al mittente così che il percorso del Pgt possa proseguire: il Consiglio comunale di Legnano ha respinto nella seduta di mercoledì sera, con 14 voti contro 8 e un astenuto, la mozione dinei confronti delall’urbanistica Lorena Fedeli (nella foto) presentata dai consiglieri di minoranza Franco Brumana e Federico Amadei. Al centro il trattamento riservato alle richieste presentate dproprietà Franco Tosi e le informazioni comunicate a proposito ai consiglieri comunali e in più occasioni. Nel pomeriggio di ieri ha preso il via in commissione Città Futura l’analisi alle osservazioni del Piano di governo e alle controdeduzioni: sono 190 le osservazioni che hanno portato a 606 proposte di controdeduzioni.P.G.