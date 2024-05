Pfizer non ha somministrato ai suoi dipendenti un vaccino speciale anti-Covid

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il 14 maggio 2024 è stato pubblicato su X un post in cui si legge che un informatore avrebbe fatto trapelare una mail diin cui l’azienda farmaceutica statunitense indicherebbe di aver fornito «iniezioni “separate”» del proprioai. La presunta notizia è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Era più che scontato». Il post oggetto di analisi suggerisce quindi cheavrebbe reso disponibile ai propriuncontro la-19 rispetto a quello normalmente fornito ai governi per le campagne di vaccinazione nei propri Paesi. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia ...

Loredana Frasca , immunologa e ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, è stata intervistata in esclusiva dal Giornale d'Italia per parlare della recente decisione di AstraZeneca di ritirare il suo vaccino Covid in tutto il mondo e di tutto ...

Pfizer accetta di versare 250 milioni di dollari per risolvere le cause legali riguardanti il farmaco Zantac - pfizer accetta di versare 250 milioni di dollari per risolvere le cause legali riguardanti il farmaco Zantac - L'accordo, annunciato dopo mesi di negoziati, mira a ridurre in modo significativo la potenziale responsabilità del gigante farmaceutico legata ai presunti rischi di cancro ...

Vaccino Covid Pfizer, vittime di effetti avversi come ictus e trombi chiedono indennizzi, come successo con AstraZeneca - vaccino Covid pfizer, vittime di effetti avversi come ictus e trombi chiedono indennizzi, come successo con AstraZeneca - Dopo la prima dose di pfizer, a 79 anni gli venne un ictus eppure lo vaccinarono una seconda e una terza volta. Per fortuna che i nostri vecchi erano le categorie fragili, che dovevano essere protette ...

Colpito da un ictus dopo il primo vaccino, chiede il risarcimento - Colpito da un ictus dopo il primo vaccino, chiede il risarcimento - Sei giorni dopo l’inoculazione la grave patologia neurologica e il successivo ricovero in ospedale dell’82enne ...