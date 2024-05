(Di giovedì 16 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 16 Maggio 2024, 14:02, deputato di spicco nonchédue nella lista dei candidati per le elezioni europee del partito tedesco di estrema destra Afd, èpere riciclaggio. La Procura Generale di Monaco di Baviera ha avviato un’indagine poiché si sospetta cheabbia ricevuto tangenti per L'articolo proviene da Il Difforme.

Xi: «Concordo con Putin su una soluzione politica alla crisi in Ucraina» - Xi: «Concordo con Putin su una soluzione politica alla crisi in Ucraina» - Per sospetti di corruzione e riciclaggio di denaro, la Procura Generale di Monaco di Baviera ha avviato indagini contro un deputato di spicco dell'Afd, petr bystron, al quale il parlamento aveva già ...

Aggredita Franziska Giffey, l'ex sindaca di Berlino: colpi alla testa e al collo - Aggredita Franziska Giffey, l'ex sindaca di Berlino: colpi alla testa e al collo - Già i suoi uomini di punta e capilista alle europee, Maximilian Krah e petr bystron sono accusati di aver ricevuto denaro per diffondere la propaganda russa e cinese. Ora emerge anche la questione ...

Afd impresentabile. Le Pen vuole scaricarla e guarda a Meloni - Afd impresentabile. Le Pen vuole scaricarla e guarda a Meloni - Il gruppo guidato dal Front National apre ai sovranisti di Ecr A Dresda malmenato da squadristi il capolista dei socialisti Ecke ...