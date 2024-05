Petizione per intitolare una strada al Giglio a Giuseppe Girolamo - eroe del naufragio della Costa Concordia

Naufragio Concordia, petizione per una via in memoria di Giuseppe Girolamo: ha ceduto il suo posto nella scialuppa - Naufragio Concordia, petizione per una via in memoria di Giuseppe Girolamo: ha ceduto il suo posto nella scialuppa - Isola del Giglio (Grosseto). Oltre 1200 firme su Change.org per dedicare una strada o un luogo pubblico a Giuseppe Girolamo, il giovane morto da eroe nel naufragio della Costa Concordia. La petizione ...

Naufragio Concordia, 1200 firme per dedicare una strada a Giuseppe Girolamo - Naufragio Concordia, 1200 firme per dedicare una strada a Giuseppe Girolamo - Oltre 1200 firme su Change.org per dedicare una strada o un luogo pubblico a Giuseppe Girolamo, il giovane morto da eroe nel naufragio della Costa ...

Petizione per intitolare una strada o un luogo pubblico a Giuseppe Girolamo, eroe della Costa Concordia - petizione per intitolare una strada o un luogo pubblico a Giuseppe Girolamo, eroe della Costa Concordia - Non si può dimenticare una persona così umile, che ha sacrificato la propria vita per gli altri, per gli infanti ed una donna... Intitolazione subito in ogni luogo... Lodevole il gesto" - Salvatore C.