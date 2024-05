Pet therapy | in quali casi può essere una salvezza

Pet therapy, "curarsi" grazie agli animali: ecco in quali casi può essere una salvezza - Pet therapy, "curarsi" grazie agli animali: ecco in quali casi può essere una salvezza - Toelettare un cane, accarezzare un gatto o anche andare a cavallo... Ecco cosa offre la pet-therapy per curare disturbi cognitivi, psicologici e anche fisici. Cos'è questo metodo terapeutico Chi sono ...

Cencora ospiterà l’edizione inaugurale del ThinkLive Cell and Gene Therapy Summit - Cencora ospiterà l’edizione inaugurale del ThinkLive Cell and Gene therapy Summit - L’evento, che durerà due giorni, riunirà vari leader del settore che esploreranno strategie volte ad affrontare i problemi del ciclo di vita dei prodotti – dalla R&S alla commercializzazione globale ( ...

Basta anche solo guardare i video di cani e gatti per ridurre lo stress quotidiano - Basta anche solo guardare i video di cani e gatti per ridurre lo stress quotidiano - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, ...