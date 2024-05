Perché Rabiot indossava una maschera da sci nello spogliatoio per festeggiare la Coppa Italia

Allegri ai saluti 'se andrò via, lascio Juve forte' - Allegri ai saluti 'se andrò via, lascio Juve forte' - Alla Juventus si festeggia stasera, ma da domani la Juve si deve per vincere di più". Anche se lo farà senza Allegri. 2 di 21 foto Italian Cup final soccer match Atalanta BC vs Juventus FC - ...

Verso Toro-Milan: lo scorso anno successo di misura granata al Grande Torino - Verso Toro-Milan: lo scorso anno successo di misura granata al Grande Torino - tra il 35' ed il 37'; nella ripresa i rossoneri accorciarono le distanze grazie ad un gol di Messias ma a festeggiare alla fine furono i granata.

Coppa Borgonovo: Cutrone eletto top player della stagione - coppa Borgonovo: Cutrone eletto top player della stagione - E nella serata di ieri, mercoledì 15 maggio, l’area feste di Montano Lucino ha accolto un’imponente presenza dei tifosi lariani arrivati da ogni parte per festeggiare la promozione in serie A e ...