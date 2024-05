Perchè il campionato brasiliano è stato sospeso? È piena emergenza | la decisione della Federazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Conbrasiliana di calcio (Cbf) ha preso ladi rinviare i prossimi 2 turni del massimoa causa delle gravi inondazioni che hanno colpito il Brasile. In una dichiarazione la Cbf ha affermato di aver accettato la richiesta di 15 dei 20 clubmassima serie di sospendere la stagione. “Non possiamo dimenticare che lo sport e la società camminano mano nella mano e non possono separarsi in un momento così difficile per il popolo“, si legge nella nota. La sospensione non si applica ad altre competizioni e sarà revocata il 28 maggio, condizioni permettendo, ha aggiunto la. L’annuncio è arrivato mentre continuavano le operazioni di soccorso nellomeridionale del Rio Grande do Sul, ...