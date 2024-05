Per il Napoli ritiro estivo a Castel di Sangro dal 25 luglio all’8 agosto | amichevole con il Girona

Il Napoli prepara il prossimo Ritiro estivo. Il sindaco di Castel di Sangro , a tal proposito, ha svela to alcune importanti novità Con il campionato ormai agli sgoccioli, il Napoli sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Dopo un ...

Adesso è ufficiale: dopo il ritiro in Trentino, a Dimaro, il Calcio Napoli proseguirà la sua preparazione a Castel di Sangro. Il Calcio Napoli tornerà nuovamente in Abruzzo, a Castel di Sangro, per il ritiro pre-campionato, dal 25 luglio al 10 ...