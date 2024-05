Pensioni anticipate 2024 - Brambilla | ‘età va alzat - solo in Italia un over 65 é da panchina’

(Di giovedì 16 maggio 2024) Molto interessante l’intervista rilasciata da Albertoalla collega Linda Varlese e pubblicata sull‘Huffpost, ove si evince come il Presidente di Itinerari Previdenziali condivida, pressoché in toto, il pensiero del giornalista Martin Wolk che sostiene come a fronte di una popolazione sempre più longeva sia necessario ripensare al concetto di vecchiaia. Il giornalista di recente aveva sostenuto in un articolo su Financial Times appunto che la popolazione è sempre più longeva e per questo andrebbe ripensato anche il concetto di vecchiaia: non un peso o un periodo di inattività, ma un’opportunità. Aggiungendo: “ Dobbiamo ripensare la vecchiaia, come individui e società. Non dobbiamo trascinare un’enorme percentuale della nostra società in una “vecchiaia” improduttiva e malsana. Possiamo e dobbiamo fare molto meglio, sia a livello individuale che sociale. ...

Pensioni anticipate 2024, Brambilla: ‘età va alzata, solo in Italia un over 65 é da panchina’ - pensioni anticipate 2024, brambilla: ‘età va alzata, solo in Italia un over 65 é da panchina’ - Oggi sono più di mezzo milione, e in aumento”. Partendo da queste dichiarazioni la collega ha cercato di comprendere se anche brambilla fosse per aumentare l’età di pensione al fine di non lasciare ...

Alberto Brambilla: "Rifondiamo le pensioni. Solo in Italia l'over 65 è uno da mettere in panchina" - Alberto brambilla: "Rifondiamo le pensioni. Solo in Italia l'over 65 è uno da mettere in panchina" - Il presidente di Itinerari Previdenziali condivide il pensiero di Martin Wolf sulla necessità di cambiare il modello di welfare, visto che gli occidentali ...

Demografia e sviluppo, non è questione (solo) di più figli: serve innovazione oltre a un welfare al passo coi tempi - Demografia e sviluppo, non è questione (solo) di più figli: serve innovazione oltre a un welfare al passo coi tempi - I meno giovani ricorderanno una mitica trasmissione della Rai come Quelli della notte di Renzo Arbore. Sono passati quarant’anni. Una delle tante battute o frasi ad effetto del programma, entrate a fa ...