Pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni inabili Istruzioni sulle domande

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Appare illogico e ingiustamente discriminatorio che i soliorfani eal lavoro, viventi a carico del pensionato deceduto, siano esclusi dal godimento dellaai superstiti, posto che anch’essi versano in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata.Questo, in sintesi, il pensiero della Corte costituzionale espresso nella sentenza numero 88/2022 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della normativa in materia diai superstiti, a causa dell’esclusione deidalla platea dei beneficiari delladi.Al fine di chiarire gli effetti della sentenza, in termini di gestione ...