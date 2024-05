Pd | duello tv era occasione chiarezza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) 15.48 Il confronto in tv tra Meloni e Schlein "sarebbe stato un momento diper il Paese,un'utile per ribadire le proposte del Pd".Così una nota dem dopo il mancato confronto in Rai "C'è chi preferisce rinunciare a una opportunità di confronto in prima serata pur di negarla alle due donne che guidano i primi due partiti d'Italia", aggiunge la segretaria del Pd Schlein. "Noi non ci fermeremo,continueremo questo tour di 100 tappe per l'Europa che vogliamo, a questo punto aggiungeremo qualche tappa in più", afferma..