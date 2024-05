Pavia - ragazzina beve una bottiglia di vodka con un amico e va in coma etilico a 13 anni

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – Hanno bevuto un'interadiin due: la, di soli 13, ha perso i sensi, mentre l'15enne ha mantenuto quel poco di lucidità che gli è bastata per attivare i soccorsi. L'ambulanza ha portato la 13enne in ospedale, dov'è stata curata per la vera e propria intossicazione etilica, dalla quale per fortuna si riprenderà senza gravi conseguenze. Ma hanno davvero rischiato grosso, se solo l'non si fosse reso conto che laaveva urgente bisogno di aiuto. Oltre all'ambulanza, nella serata di ieri, mercoledì 15 maggio, sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di. Per il coinvolgimento di minori non vengono ovviamente resi noti particolari ...

