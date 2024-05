Patente di guida | attenzione - ecco le patologie con cui non si può più guidare e quelle che richiedono visite specialistiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) Con il nuovo codice della strada, gli automobilisti dovranno rispettare alcune regole inserite apposta per garantire maggiore sicurezza alla circolazione. Proprio il tema della sicurezza stradale è stato al centro di tanti dibattiti in questi ultimi tempi. Si va dalle limitazioni di velocità applicate da alcune Giunte, all’obbligo di installare sulla propria auto strumenti come le telecamere posteriori e laterali o l’etilometro che blocca il motore se il conducente risulta positivo all’alcool. Vi sono però anche altre regole che forse non tutti conoscono, e che erano già contenute nell’Art. 119 del Codice, che riguardano la sospensione dellain presenza di determinate. Sì, perché le regole stradali prevedono che non sia ammesso mettersi al volante se lain sicurezza di un veicolo è impedita da malattia fisica o ...

Il decreto-legge n. 19/2024 apporta importanti modifiche al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. La proposta si contraddistingue per il suo profondo carattere innovativo, anche in virtù ...

“Dopo l’ultimo tragico incidente dove hanno perso la vita 5 operai, in una dinamica che ci ha lasciati scioccati, riteniamo fondamentale l’avvio del confronto per la definizione dei decreti ministeriali sulla patente a crediti , per garantire ...

Auricolare e complice esterno: scoperto e denunciato un truffatore all'esame di guida - Auricolare e complice esterno: scoperto e denunciato un truffatore all'esame di guida - In questo caso, la tentata frode era mirata a ottenere illegalmente una patente di guida, un documento che conferisce la responsabilità di guidare un veicolo e che, se ottenuto senza la necessaria ...

CIE e Patente su smartphone grazie ad IT-Wallet, ma non subito - CIE e patente su smartphone grazie ad IT-Wallet, ma non subito - Il Sottosegretario Alessio Butti, ha fatto il punto al Sole 24 Ore su IT-Wallet, il wallet per i documenti in arrivo nel 2024.

It Wallet, da gennaio 2025 arriva la patente digitale italiana. Sempre sullo smartphone - It Wallet, da gennaio 2025 arriva la patente digitale italiana. Sempre sullo smartphone - Come funzionerà It Wallet Sarà sufficiente scaricare l’ultima versione dell’App IO sul proprio smartphone e attivare il wallet con CIE (carta d'identità elettronica) o SPID. Dunque, da gennaio 2025, ...