Parco Mascagna - giovani alberi a rischio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La tempesta perfetta che si è abbattuta nella zona tra piazza degli Artisti ed ilnon si placa: la cittadinanza adesso resta interdetta di fronte allo stato in cui versano glimessi giorni or sono. L’inizio del caldo, ha già reso secco tutto il terriccio delle fossette, primo passaggio verso la morte degli. Dopo il taglio di 26nei mesi scorsi, siano almeno preservate le nuove essenze messe a dimora”, dichiarano i consiglieri municipali Rino Nasti e Luca Bonetti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi con un pezzo a firma di Fabrizio Geremicca pone il punto sullo scoraggiamento che prende i cittadini di Napoli alla vista del Parco Mascagna . Oggi c’è un nuovo cartello e dei nuovi lavori in programma per rigenerare ...

Parco Vigna Arabian Horse Show a Carmagnola - parco Vigna Arabian Horse Show a Carmagnola - I l 25 e 26 maggio 2024 presso il parco Cascina Vigna a Carmagnola (TO) si svolgerà un evento d’eccezione, il primo Concorso Nazionale di Morfologia dedicato al Cavallo Purosangue Arabo intitolato Par ...

Violenza giovanile a Napoli, il Vomero in piazza: “Ora fermate i raid” - Violenza giovanile a Napoli, il Vomero in piazza: “Ora fermate i raid” - La protesta dei genitori a piazza Vanvitelli dopo il far west di venerdì scorso “Più sicurezza per i nostri figli in tutti quartieri della città: ...

Napoli, parco Mascagna: la nuova “fabbrica di San Pietro” - Napoli, parco mascagna: la nuova “fabbrica di San Pietro” - I lavori di riqualificazione al parco mascagna, partiti il 20 novembre dell’anno scorso, che dovevano durare 120 giorni e dunque concludersi entro la fine del marzo scorso, benché siamo a maggio non ...