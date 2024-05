Papa Francesco all’Olimpico per partita tra bambini | in campo Buffon - presente anche Benigni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sarà l’attuale ponteficecon Robertoda tutto il mondo a concludere, in piazza San Pietro, la prima Giornata Mondiale dei, evento che si terrà il 25 e 26 maggio a Roma. La due giorni si aprirà sabato alle 15:30 allo Stadio Olimpico con un incontro fatto di musica, sport, riflessioni e spiritualità al quale parteciperanno iprovenienti da oltre 100 nazioni. Il Santo Padre darà il “calcio d’inizio” dell’evento con unatra ie alcuni calciatori internazionali capitanati da Gianluigi. La giornata mondiale si concluderà domenica 26 maggio in piazza San Pietro con Santa Messa presieduta dae il monologo di Roberto ...

La giornata mondiale dei bambini organizzata dal Vaticano si concluderà domenica 26 maggio in piazza San Pietro con la messa presieduta da Papa Francesco e un monologo di Roberto Benigni dopo il Regina Caeli. Si tratta di un evento senza precedenti.

Roma, 16 maggio 2024 – Sarà il Papa con Roberto Benigni e i Bambini di tutto il mondo a concludere, in piazza San Pietro, la prima Giornata Mondiale dei Bambini che si terrà il 25 e 26 maggio a Roma. La due giorni si aprirà sabato alle 15.30 allo ...

Un'intro per parlare delle malattie oculari dall’infanzia all’età adulta, oltre che dell’importanza della prevenzione e della cura. - Un'intro per parlare delle malattie oculari dall’infanzia all’età adulta, oltre che dell’importanza della prevenzione e della cura. - All'auditorium di via Don Gonella ad Azzano, si terrà un interessante serata sulle malattie oculari a cura del centro di ipovisione del papa Giovanni XXIII, un'eccellenza a livello nazionale nel ...

Il Papa chiuderà la Giornata mondiale dei bambini con Benigni - Il papa chiuderà la Giornata mondiale dei bambini con Benigni - Sarà papa Francesco con Roberto Benigni e i bambini di tutto il mondo a concludere, in piazza San Pietro, la prima Giornata Mondiale dei bambini che si terrà il 25 e 26 maggio a Roma. La due giorni si ...

La reazione di una bambina al papà rasato: video virale su TikTok - La reazione di una bambina al papà rasato: video virale su TikTok - Un tenero momento tra padre e figlia ha catturato il cuore del web, facendo commuovere migliaia di persone in tutto il mondo ...