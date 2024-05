Panchina Milan - Paulo Fonseca è il dopo Pioli Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 16 maggio 2024), secondo le ultime indiscrezioniavrebbe superato Sergio Conceicao nella lista dei candidati per il postsupera Sergio Conceicao: è lui il post Stefano? View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE CalciomercatoU23, spuntano due obiettivi: uno è un ex Inter. Ecco chi è L'articolo proviene da Daily