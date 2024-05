Pallamano giovanile | il match degli under 17 finisce 29-28 Mordano è campione regionale Nella finale la spunta su Modena

(Di giovedì 16 maggio 2024)è un osso duro: sta quasi sempre in vantaggio ma, alla fine, èa trionfare alzando la Coppa dei campioni regionali17 dicon il punteggioche recita sul tabellone 29-28. Quella dei ragazzi di coach Montanari è una vittoria che certifica la crescita di un gruppo e dei tanti singoli che formano questo gruppo: Ceroni il leader, Baldini "eroe" di giornata in porta, Magnani già con gettoni e gol in serie A Silver, le ali Montanari e Mazzini decisivi nello scardinare la difesa modenese, Clissa, Pirazzoli, ma anche gli atleti meno utilizzati che sono parte fondante del roster. La squadra, formata largamente da ragazzi al primo anno in17, mostra i muscoli nelle due partite più importanti della propria stagione: contro San Lazzaro in ...

E’ partita giovedì al “Pala Boschetto” la seconda fase del torneo Youth League , dedicato alle selezioni under 20 femminili. Un concentramento decisivo, per le otto contendenti che, sommando i punti della prima fase - disputata lo scorso dicembre ...

L’Italia maschile di pallamano sarà ai Mondiali, e non è cosa da poco - L’Italia maschile di pallamano sarà ai Mondiali, e non è cosa da poco - Si è qualificata per quelli del 2025 quasi trent'anni dopo l'ultima e unica volta, grazie anche ad alcune novità introdotte negli ultimi anni dalla federazione ...

Pallamano, l’Aretusa under 15 si laurea campione regionale - pallamano, l’Aretusa under 15 si laurea campione regionale - Aretusa sul trono regionale under 15. Superata l’Albatro nella finalissima siciliana a Mascalucia 27-24 al termine di una gara molto tirata, come era nelle previsioni. L’Albatro è partita meglio dei r ...

Pescara/Villa Sabucchi l’antica torre intitolata a Margherita Hack. - Pescara/Villa Sabucchi l’antica torre intitolata a Margherita Hack. - Maggio Scienza a Pescara: ragazze e ragazzi protagonisti nella XVII edizione di Su18 (Il «tavolo della didattica del fare» si trasforma in «tavolo della comunicazione … facendo ») Verrà inaugurata mar ...