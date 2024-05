Palermo - tenta di molestare una bambina | nel quartiere Zen 2 cercano di linciarlo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Momenti di tensione alZen 2 di. Un uomo, di circa 60anni, avrebbe cercato diunadi 5, scatenando così la rabbia dei residenti che lo hanno inseguito con mazze e spranghe per. L’uomo, come segnala anche “Today”, sarebbe comunque riuscito a rifugiarsi in un appartamento. L’intervento delle forze dell'ordine, anche con poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, ha permesso all’uomo di essere scortato fuori da casa e portato in commissariato.

