Pagamento Assegno Unico di maggio 2024 in arrivo e le date previste di giugno AGGIORNAMENTO 16 05 2024

(Di giovedì 16 maggio 2024)diine lediGeneralmente, i pagamenti dell’avvengono intorno al 17 di ogni mese. Tuttavia, al’INPS ha previsto i pagamenti in anticipo a partire dal 15diine lediPer coloro che non hanno subito variazioni negli importi spettanti rispetto ...

Tsitsipas sogna in grande: greco favorito per centrare la semifinale al Foro - Tsitsipas sogna in grande: greco favorito per centrare la semifinale al Foro - Stefanos Tsitsipas non lo dice ad alta voce ma è consapevole di avere davanti a sé una grandissima chance. Il tennista greco va a caccia della sua quarta semifinale agli Internazionali d’Italia, la te ...

Travaglio a La7 smonta la riforma della giustizia: “L’unico obiettivo del governo è impedire le indagini sui reati più gravi” - Travaglio a La7 smonta la riforma della giustizia: “L’unico obiettivo del governo è impedire le indagini sui reati più gravi” - “ Al governo non ci sono fascisti ma berlus-cloni. E lo stanno dimostrando”. A dirlo è stato il direttore de i l Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, comme ...

Dalia Oggero, editor di Michela Murgia, a Genova: "La sfida di Einaudi per trovare voci nuove" - Dalia Oggero, editor di Michela Murgia, a Genova: "La sfida di Einaudi per trovare voci nuove" - La editor, che cura la collana "Unici" di Einaudi dedicata agli scrittori esordienti, sarà a Genova domenica in occasione della "Book Week" nel centro storico ...