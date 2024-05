Poliziotto ferito a Milano, 5 ore di intervento e 100 trasfusioni: così è stato salvato Di Martino - Poliziotto ferito a Milano, 5 ore di intervento e 100 trasfusioni: così è stato salvato Di Martino - A descrivere l'operazione sono l'intensivista Roberto Fumagalli e la chirurga Stefania Cimbanassi dell'ospedale niguarda, a margine di una donazione straordinaria di sangue da parte delle forze ...

Inchiesta sanità in Sicilia, Melazzini si sospende da direttore sanitario del Niguarda - Inchiesta sanità in Sicilia, Melazzini si sospende da direttore sanitario del niguarda - Il 65enne medico e manager pavese, insieme ad altre otto persone, è indagato per peculato e corruzione in qualità di ex presidente di una fondazione ...

Ospedale Niguarda, donazione straordinaria di sangue delle forze dell’ordine: un ringraziamento per le cure al poliziotto accoltellato - Ospedale niguarda, donazione straordinaria di sangue delle forze dell’ordine: un ringraziamento per le cure al poliziotto accoltellato - Ed è nata come segno di riconoscenza per l’impegno nel salvare il viceispettore Christian Di Martino Milano, 16 maggio 2024 – Donazione straordinaria di sangue al niguarda di Milano, da parte delle ...