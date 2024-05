(Di giovedì 16 maggio 2024) E dopo la fuga è tempo di pentimento. Nel mondo del lavoro è boom di Great Regreat: nell’ultimo anno il 56% di chi ha cambiato professione si è già pentito della decisione presa. Ma, la “fuga” dal, iniziata dopo la pandemia (ricordate la Great Resignation?), continua ad attrarre oltre 4 lavoratori su 10, nonostante la crescita di pentimenti. Cosa sta succedendo? Stando ai numeri e all’analisi dell’indagine dell’Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazionecon BVA Doxa è presto detto: gli italiani sono poco felici, pochissimo, al lavoro. Solo il 9% dice di trovarsi bene considerando le tre dimensioni del benessere: fisico, psicologico e relazionale. E se si parla di felicità tout court, si scende al 5%. Infatti, l’infelicità il motore di quel 42% di italiani che ha cambiato lavoro ...

Enzo Paci è Villaggio, per il ruolo della vita ho perso 10 chili - Enzo Paci è Villaggio, per il ruolo della vita ho perso 10 chili - Chi è stato Paolo Villaggio, tutti lo sanno. I suoi personaggi, Fantozzi in primis, ma anche Fracchia o Kranz fanno parte della cultura popolare del nostro Paese. (ANSA) ...

Ora tutti rivogliono il posto fisso - Ora tutti rivogliono il posto fisso - E dopo la fuga è tempo di pentimento. Nel mondo del lavoro è boom di Great Regreat: nell’ultimo anno il 56% di chi ha cambiato professione si è già pentito della decisione presa. Ma, la “fuga” dal pos ...

Stellantis, la Citroen richiama 600 mila C3 e DS3: «Sospendete immediatamente la guida», gravi rischi dall’airbag - Stellantis, la Citroen richiama 600 mila C3 e DS3: «Sospendete immediatamente la guida», gravi rischi dall’airbag - Coinvolte le vetture in commercio dal 2009 al 2019. I modelli venduti in tutta Europa. In Italia gli automobilisti lamentano problemi nel programmare l’appuntamento in officina per la riparazione e te ...