Ora Fratelli d’Italia vuole la “par condicio ponderata”

Salta il confronto in Rai fra Meloni e Schlein - Salta il confronto in Rai fra Meloni e Schlein - Nessun confronto possibile in assenza di una maggioranza richiesta da Agcom. Rai: «Garantiremo sempre e comunque rispetto Par condicio».

Confronto tv Meloni-Schlein, Rai: “Manca maggioranza richiesta da Agcom” - Confronto tv Meloni-Schlein, Rai: “Manca maggioranza richiesta da Agcom” - La nota di viale Mazzini: "Servizio Pubblico continuerà a garantire il rispetto della Par condicio". A favore del faccia a faccia fratelli d'Italia, Pd, Iv e L ...

Dietrofront Rai, "no" al dibattito Meloni-Schlein a Porta a Porta: “Mancano le condizioni". Accuse e critiche - Dietrofront Rai, "no" al dibattito Meloni-Schlein a Porta a Porta: “Mancano le condizioni". Accuse e critiche - Salta il confronto tv tra le due leader, in vista delle Europee. Dopo l'intervento dell'Agcom, Viale Mazzini si vede obbligata al passo indietro. I dettagli.