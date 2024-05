Ora al Cinema | ecco i Nuovi Film dal 16 Maggio e tutti quelli ancora in sala

Fa parte della sezione Un Certain Regard I Dannati , il primo film italiano presenta to al Festival di Cannes 2024. Da americano di adozione, il regista Roberto Minervini racconta la guerra di Secessione in quanto conflitto fondativo e mette al centro ...

Con Scompartimento n.6 (Hytti nro6) parla finlandese l’appuntamento di “Cinema in biblioteca” - Con Scompartimento n.6 (Hytti nro6) parla finlandese l’appuntamento di “cinema in biblioteca” - 6 (Hytti nro6) di Juho Kuosmanen, con Seidi Haarla e Yuriy Borisov, è il film finlandese tratto che sarà proiettato domenica 19 maggio 2024 alle 18 nella sala polivalente del Chiostro di San Domenico.

Zampaglione 'horror' torna nelle sale con 'The Well': "Il mio film più cupo" - Zampaglione 'horror' torna nelle sale con 'The Well': "Il mio film più cupo" - Tra gli intepreti anche Giovanni Lombardo Radice, uno dei volti cardine del cinema horror italiano, nel suo ultimo ruolo in un film, girato prima della sua scomparsa (suoi i film-cult del genere come ...