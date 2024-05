Operazione Ade in provincia di Latina | prime condanne col rito abbreviato

(Di giovedì 16 maggio 2024) Arrivano leper alcuni degli imputati nell’“Ade” dei carabinieri, che a maggio dello scorso anno ha smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di grandi quantità di droga, tra cui hashish, marijuana, cocaina e amnesia, operante principalmente a, Priverno e sui Monti Lepini. Il gruppo aveva accesso a una quantità praticamente illimitata di sostanze stupefacenti. Indagini e Coordinamento L’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha portato all’arresto e al processo di diversi membri dell’organizzazione. Alcuni imputati hanno optato per il, comparendo davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, Gaspari, che ha accolto le ...

Spaccio di droga tra il capoluogo, i Lepini e Priverno: cinque condanne - Spaccio di droga tra il capoluogo, i Lepini e Priverno: cinque condanne - Processo con rito abbreviato per alcuni arrestati nell'operazione "Ade" coordinata dalla Dda. Per Pietro Nalin 15 anni di carcere, Zuccaro 8 anni e nove mesi ...

Droga per i monti Lepini, cinque condanne: 15 anni a Fabio Nalin - Droga per i monti Lepini, cinque condanne: 15 anni a Fabio Nalin - prime condanne per l’operazione “Ade” che un anno fa colpì un gruppo di spacciatori che operava a Priverno e nell’area del Monti Lepini. Accolte in pieno le richieste del pubblico ministero Luigia ...

Depurazione delle acque reflue in Sicilia, il commissario Fatuzzo: «Serve nuovo approccio culturale» - Depurazione delle acque reflue in Sicilia, il commissario Fatuzzo: «Serve nuovo approccio culturale» - Le procedure di infrazione sulle acque reflue aperte a carico dell’Italia ad oggi sono quattro. Le prime tre sono state già oggetto della sentenza di condanna da parte della corte di giustizia europea ...