Omobilesbotransfobia - l’Italia perde due posizioni nella classifica di Ilga-Europe | sui diritti Lgbtq+ è tra gli ultimi in Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alla vigilia della Giornata mondiale contro l’omolesbobitransfobia,scivola agliposti innello studio Rainbowsui, pubblicato ogni anno dalla ong. Il nostro Paese, secondo l’associazione internazionale, è superato anche dall’Ungheria, e si posiziona al trentaseiesimo posto su 49,ndo duerispetto allo scorso anno: a pesare, si legge nel comunicato, soprattutto la decisione del governo Meloni di interrompere le registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali. A fare peggio in Ue, solo Lettonia, Bulgaria e Polonia. Our newly branded and reloaded #RainbowMap 2024 is live, ranking from top to bottom 49an countries on ...