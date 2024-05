NYT | Nato valuta invio istruttori a Kiev

(Di giovedì 16 maggio 2024) 23.00 Lala possibilità di inviare in Ucraina degliper addestrare i soldati di.Lo riporta il New York Times, sottolineando come tale mossa spingerebbe Usa ed Europa a essere più coinvolte nella guerra.Finora gli Usa erano stati restii ma il capo dello stato maggiore congiunto ha detto che la missione ora è inevitabile E in serata Zelensky ha detto:"Stiamo lavorando con i nostri partner per fornire più difese nel Donetsk,a Kharkiv e Sumy contro gli attacchi russi alle infrastrutture utili anche all'Europa".

D’Angelo : Credo che De Laurentiis abbia capito gli errori fatti, non a caso sul direttore sportivo si è mosso in anticipo e sull’ allenatore sta lavorando da mesi A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto ...

Il presidente lettone Rinkevics: «Dalle imprese italiane armi e tecnici per difenderci dalla Russia» - Il presidente lettone Rinkevics: «Dalle imprese italiane armi e tecnici per difenderci dalla Russia» - Accolto al Quirinale dal presidente Mattarella, sottolinea l'importanza della sfida con Mosca:«Preparano una guerra lunga, noi europei dobbiamo esseri pronti a tutto» ...