NWA | Svelato il Bracket completo per la Crockett Cup 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 16 maggio 2024) Con un tweet sul proprio profilo X, la NWA ha reso noto il tabelloneper la prossimaCup. Un torneo storico e sicuramente tra i più importanti nella disciplina in merito la tag team division. Ecco intanto la tabella ricordandovi che il PPV in questione si svolgerà il 18 maggio nel OC Theatre di Forney, Texas. Who’s your pick? Anybuster predictions? pic.twitter.com/9LCgxnko72— NWA (@nwa) May 16,